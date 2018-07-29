البنك الاهلي الكويتي: 19 مليون دينار أرباحاً صافية في النصف الاول من 2018

اعلن البنك الاهلي الكويتي تحقيقه 1ر19 مليون دينار كويتي (نحو 7ر62 مليون دولار امريكي) ارباحا صافية في النصف الاول من العام الجاري بربحية 12 فلس للسهم الواحد بارتفاع نسبته 18 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وقال رئيس مجلس ادارة البنك طلال بهبهاني في تصريح صحفي اليوم الاحد ان الإيرادات التشغيلية وصلت إلى 8ر83 مليون دينار كويتي (نحو 276 مليون دولار) بزيادة بلغت نسبتها 11 في المئة بالمقارنة مع 5ر75 مليون دينار (نحو 249 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف ان موجودات البنك بلغت 5ر4 مليار دينار ( 8ر14 مليار دولار امريكي) بنسبة نمو 4 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 569 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار امريكي) محققا نموا سنويا بنسبة 2 في المئة.

وذكر بهبهاني ان ودائع العملاء نمت لتصل إلى 1ر3 مليار دينار (نحو 9ر9 مليار دولار) محققة نموا بنسبة 5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مبينا البنك حافظ على مستوى الجودة النوعية للموجودات مع معدل منخفض للقروض غير المنتظمة بلغ 80ر1 في المئة ونسبة تغطية عالية للقروض غير المنتظمة وصلت الى 370 في المئة.

واشار الى ان معدل كفاية رأس المال ظل قويا عند نسبة 30ر16 في المئة وهو يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية.