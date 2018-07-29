إحباط تهريب 6468 زجاجة خمور بميناء الشويخ

تمكن‭ ‬رجال‭ ‬جمارك‭ ‬ميناء‭ ‬الشويخ‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬إحباط‭ ‬تهريب‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الخمور‭ ‬المستوردة‭ ‬داخل‭ ‬حاوية‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬آسيوية‭.‬

وتوجه‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجمارك‭ ‬المستشار‭ ‬جمال‭ ‬الجلاوي،‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬الشويخ‭ ‬للاشراف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الضبط‭ ‬ولتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬الى‭ ‬أبناءه‭ ‬واخوانه‭ ‬رجال‭ ‬‮«‬الجمارك‮»‬‭ ‬على‭ ‬يقظتهم‭ ‬وإنتباههم‭ ‬ووقوفهم‭ ‬سداً‭ ‬منيعاً‭ ‬امام‭ ‬محاولات‭ ‬تهريب‭ ‬الممنوعات‭ ‬بانواعها،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬مكتب‭ ‬التحري‭ ‬الجمركي‭ ‬بإخطار‭ ‬الاجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬لتتبع‭ ‬المهربين‭.‬

وحول‭ ‬الضبطية‭ ‬صرح‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬جمارك‭ ‬الموانئ‭ ‬الشمالية صالح‭ ‬مصلح‭ ‬الحربي،‭ ‬أن‭ ‬مفتشاً‭ ‬في‭ ‬جمرك‭ ‬الشويخ‭ ‬اشتبه‭ ‬في‭ ‬حاوية‭ ‬وارده‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬آسيوية،‭ ‬ليتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بأجهزة‭ ‬التفتيش‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمتواجدة‭ ‬داخل‭ ‬الميناء،‭ ‬والتي‭ ‬اعطت‭ ‬إشارات‭ ‬دعت‭ ‬رجال‭ ‬الجمارك‭ ‬لإعادة‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬محتويات‭ ‬الحاوية،‭ ‬وتبين‭ ‬ان‭ ‬المحتويات‭ ‬الظاهرية‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أخشاب‭ ‬عاكسة‭ ‬ورخام‭ ‬وبالتدقيق‭ ‬اكثر‭ ‬تبين‭ ‬إخفاء‭ ‬539‭ ‬كرتون‭ ‬خمور‭ ‬نوع‭ ‬ريد‭ ‬ليبل‭ ‬وبحصر‭ ‬المضبوطات‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬الاجمالي‭ ‬يبلغ‭ ‬6468‭ ‬زجاجة‭.‬

وثمن‭ ‬الحربي،‭ ‬يقظة‭ ‬رجال‭ ‬جمارك‭ ‬الموانئ‭ ‬الشمالية‭ ‬وبقية‭ ‬اخوانهم‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المنافذ‭ ‬الجمركية‭ ‬موكداً‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬وقوفهم‭ ‬حيال‭ ‬محاولات‭ ‬التهريب‭ ‬المختلفة‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬إحساسهم‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬وتطبيقاً‭ ‬للتعليمات‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجمارك‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬البلد‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراده‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬السموم‭ ‬والآفات‭ ‬الضارة‭ ‬والمدمرة‭.‬

هذا،‭ ‬وتابع‭ ‬الضبطية‭ ‬واشرف‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬الخمور‭ ‬المضبوطة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬الجمركي‭ ‬مراقب‭ ‬التفتيش‭ ‬والاستيداع‭ ‬بميناء‭ ‬الشويخ‭: ‬مساعد‭ ‬الحليلة،‭ ‬و‭ ‬مساعد‭ ‬المراقب‭: ‬دخيل‭ ‬الظفيري‭.‬