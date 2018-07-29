إحباط تهريب 6468 زجاجة خمور بميناء الشويخ

تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ عصر أمس السبت من إحباط تهريب كمية كبيرة من الخمور المستوردة داخل حاوية قادمة من دولة آسيوية.
وتوجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، إلى ميناء الشويخ للاشراف على عملية الضبط ولتوجيه الشكر الى أبناءه واخوانه رجال «الجمارك» على يقظتهم وإنتباههم ووقوفهم سداً منيعاً امام محاولات تهريب الممنوعات بانواعها، كما وجه مكتب التحري الجمركي بإخطار الاجهزة المختصة لتتبع المهربين.
وحول الضبطية صرح مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية صالح مصلح الحربي، أن مفتشاً في جمرك الشويخ اشتبه في حاوية وارده من دولة آسيوية، ليتم الاستعانة بأجهزة التفتيش المتقدمة والمتواجدة داخل الميناء، والتي اعطت إشارات دعت رجال الجمارك لإعادة التدقيق على محتويات الحاوية، وتبين ان المحتويات الظاهرية عبارة عن أخشاب عاكسة ورخام وبالتدقيق اكثر تبين إخفاء 539 كرتون خمور نوع ريد ليبل وبحصر المضبوطات تبين ان الاجمالي يبلغ 6468 زجاجة.
وثمن الحربي، يقظة رجال جمارك الموانئ الشمالية وبقية اخوانهم في بقية المنافذ الجمركية موكداً على ان وقوفهم حيال محاولات التهريب المختلفة ينطلق من إحساسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وتطبيقاً للتعليمات والتوجيهات الصادرة من الإدارة العامة للجمارك ومساهمتهم في المحافظة على أمن البلد وحماية المجتمع وأفراده من هذه السموم والآفات الضارة والمدمرة.
هذا، وتابع الضبطية واشرف على حصر الخمور المضبوطة كلا من عضو لجنة الإعلام الجمركي مراقب التفتيش والاستيداع بميناء الشويخ: مساعد الحليلة، و مساعد المراقب: دخيل الظفيري.
أضف تعليق