عهد_التميمي_حرة‬⁩: المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال

دعت الفتاة الفلسطينية « عهد التميمي » بعد أن أفرجت السلطات الإحتلال صباح اليوم الأحد ووالدتها ناريمان، بعد قضائهما 8 أشهر في السجن بتهمة مهاجمة جنود من الكيان الصهيوني وإعاقة عملهم ، الى مواصلة النضال ضد الاحتلال في الضفة الغربية.

وقالت عهد للصحفيين ”من بيت الشهيد… المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال. أكيد الأسيرات في السجن كلهم قويات. بحيي كل شخص وقف معي في سجنتي ووقف مع كل الأسيرات“.

و اصبحت عهد (17عاما) ايقونة المقاومة الفلسطينية ورمزا للشجاعة بعد أن ركلت وصفعت جنديا من الاحتلال في 15 ديسمبر الماضي . ووجهت لعهد 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم و اعتبرت قوات الاحتلال الواقعة التي نشرتها والدة عهد مباشرة على فيسبوك استفزازا مدبرا.