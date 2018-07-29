فريق الغوص الكويتي يرفع 20 طنا من المخلفات في جون الكويت

أعلن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية إنجاز المرحلة الأولى لمشروع رفع المخلفات البلاستيكية وشباك الصيد المهملة والأخشاب من سواحل جون الكويت خلال فترة الصيف ورفع 20 طنا منها.

وقال مسؤول العمليات البحرية بالفريق وليد الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذه المخلفات تسبب ضررا كبيرا للبيئة الساحلية وكائناتها خصوصا أن جون الكويت إحدى المناطق البيئية المميزة نظرا إلى أهميتها للحياة الفطرية من أسماك وكائنات بحرية ونباتات.

وأكد استمرار هذا العمل الوطني خلال فترة الصيف بسبب الكم الكبير من المخلفات على السواحل مما يتطلب تضافر الجهود للقيام بمثل هذه العملية البيئية المهمة.

وذكر أن مشاريع الفريق المتعلقة بعمليات رفع المخلفات من الشواطئ الكويتية تسير بنجاح إذ يستجيب الفريق سريعا لمشاهدة ما ويبدأ بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية والمتطوعين لإنجاز هذا العمل.

وبين أنه خلال الفترات السابقة تم إنجاز مشاريع عدة كبرى لرفع المخلفات عن السواحل الكويتية مثل الجديليات والزور وسوق شرق والصليبيخات وأبراج الكويت ونادي الفحيحيل البحري ومسنة بنيد القار.

وأكد الشطي ضرورة تشديد الرقابة على المخالفين من رواد الشواطئ أو أصحاب القوارب أو السفن وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة البحرية.

وشدد على وجوب الالتزام بالتوجه العالمي لتطبيق شعار (بحار نظيفة) الذي اطلقه برنامج الامم المتحدة للبيئة لحماية المحيطات والبحار وسواحلها من المخلفات البلاستيكية التي باتت تهدد الحياة البحرية وصحة الإنسان.