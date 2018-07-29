وزير_الصحة يشكل لجنة للتدقيق على الشهادات الجامعية

اصدر وزير الصحة د.باسل الصباح، عدة قرارات وزارية أولها، لجنة للتدقيق على الشهادات الجامعية، وأعاد تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الجوانب الأخلاقية للبحوث الطبية والصحية بمعهد دسمان للسكر، كما أعاد تشكيل اللجنة الدائم للمسح الصحي للأمراض المزمنة غير المعدية.

وكلف الوزير الصباح وكيل التخطيط والجودة د.محمد الخشتي بمهام وكيل وزارة الصحة لحين عودة د.مصطفى رضا من الإجازة، وكلف وكيل خدمات طب الاسنان د.يوسف الدويري بمهام وكيل الرقابة الدوائية والغذائية لحين عودة د.عبدالله البدر من الإجازة.