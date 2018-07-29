طالب سعودي يبعد علم بلاده عن العلم الإسرائيلي في أولمبياد الكيمياء

بادر الموهوب السعودي بدر الملحم، بإبعاد العلم السعودي عن العلم الإسرائيلي، أثناء تكريمه بالميدالية الفضية، في ختام الأولمبياد الدولي للكيمياء 2018، الذي عقد في سلوفاكيا والتشيك.

لكن الفتى السعودي الموهوب عند ابتعاده عن علم إسرائيل، وقع في فخ آخر هو قرب العلم الإيراني غير المحبب لدى السعوديين؛ الذين يعتبرون طهران عدوة لبلادهم تسعى لزعزعة استقرارها بكل السبل.

وكتب نشطاء سعوديون بمواقع التواصل مشيدين بما قام به الملحم، إلا أنهم أبدوا تحفظهم الشديد على العلم الإيراني.

وكتب ناشط باسم مجاهد النويصر: “كالمستجير من الرمضاء بالنار، لكن الرجل تصرّف بحكمة إلى حدٍ ما”.