“اتحاد الكرة الكويتي” يعلن التعاقد مع الكرواتي “جوزاك” لتدريب المنتخب الوطني

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف رسمياً، التعاقد مع المدرب الكرواتي روميو كوزاك، لتدريب منتخبنا الوطني الأول، والإشراف على كافة منتخبات المراحل السنية في الكويت.
بدوره ذكر المتحدث الرسمي للاتحاد وعضو مجلس الإدارة معن الرشيد، أن مدة التعاقد مع المدرب روميو سنتان، قابلة للتجديد لسنتين أخريين، إذا بلغت قيمة العقد حوالي نصف مليون دينار، وهي إجمالي قيمة الرواتب السنوية لكافة المدربين من المدرسة الكرواتية، والذين سيستقدمهم المدرب روميو.
وأضاف الرشيد أن الهدف هو التأهل إلى أولمبياد طوكيو في عام 2020.
مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بمدربين وطنيين إلى جانب المدربين الكروات.
بدوره قال المدرب روميو «سافرت إلى العديد من الدول لكن في الكويت وجدت الاستقبال الأجمل، خلال ٣ أيّام حصلت على معلومات كثيرة عن الكرة الكويتية، و لدي خبرة التعامل مع دول الخليج، حيث خضت تجارب في قطر والإمارات».
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