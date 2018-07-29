“اتحاد الكرة الكويتي” يعلن التعاقد مع الكرواتي “جوزاك” لتدريب المنتخب الوطني

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف رسمياً، التعاقد مع المدرب الكرواتي روميو كوزاك، لتدريب ‏منتخبنا الوطني الأول، والإشراف على كافة منتخبات المراحل السنية في الكويت.

‏بدوره ذكر المتحدث الرسمي للاتحاد وعضو مجلس الإدارة معن الرشيد، أن مدة التعاقد مع المدرب روميو سنتان، قابلة للتجديد لسنتين أخريين، ‏إذا بلغت قيمة العقد حوالي نصف مليون دينار، وهي إجمالي قيمة الرواتب السنوية لكافة المدربين من المدرسة الكرواتية، والذين سيستقدمهم المدرب روميو.

وأضاف ‏الرشيد أن الهدف هو التأهل إلى أولمبياد طوكيو في عام 2020.

مشيرا إلى أنه ‏سيتم الاستعانة بمدربين وطنيين إلى جانب المدربين الكروات.

بدوره قال المدرب روميو «سافرت إلى العديد من الدول لكن في الكويت وجدت الاستقبال الأجمل، خلال ٣ أيّام حصلت على معلومات كثيرة عن الكرة الكويتية، و لدي خبرة التعامل مع دول الخليج، ‏حيث خضت تجارب في قطر والإمارات».