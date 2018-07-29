قطر.. زيادة مخصصات طلاب “طموح”

أصدر رئيس مجلس الوزراء القطري وووزير الداخلية توجيهات بزيادة مخصصات طلاب برنامج طموح (طلاب كلية التربية) بهدف تحفيز الطلاب القطريين والقطريات، علاوة على أبناء القطريات وحملة الوثائق القطرية ومواليد دولة قطر، على الانضمام إلى هذا البرنامج.

ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ستكون مخصصات الطلاب القطريين والقطريات في هذا البرنامج، على النحو التالي:

أولا : بالنسبة لتخصصات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، سيكون المخصص الشهري (10,000) ريال.

ثانيا : بالنسبة لباقي التخصصات، سيحصل الطالب على مخصص شهري تبلغ قيمته (8,000) ريال، بالإضافة إلى جميع المخصصات والمكافآت الأخرى التي يحصل عليها المبتعث في برنامج الابتعاث الحكومي، كبدل الكمبيوتر مبلغ (5000) ريال تصرف لمرة واحدة، وبدل الكتب (5000) ريال تصرف عن كل عام أكاديمي، وغيرها من المخصصات الأخرى المحددة في اللائحة المالية لبرنامج الابتعاث الحكومي.

أما بالنسبة للطلاب غير القطريين من أبناء القطريات ومواليد دولة قطر وحاملي الوثائق القطرية، فقد تقرر أن يتم تسديد الرسوم الدراسية للمبتعث ضمن برنامج “طموح” لكل فصل دراسي طوال مدة البعثة، مع منحه مبلغ (3,000) ريال شهريا، بدلا من منحه سابقا مبلغ (3,000) عن كل فصل دراسي فقط.

وتهدف توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعم برنامج “طموح” الذي تشرف عليه وزارة التعليم والتعليم العالي بالشراكة مع كلية التربية بجامعة قطر، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن يكون هذا البرنامج جاذبا ليس فقط للقطريين، وإنما لفئات أخرى من المقيمين ميزهم القرار وهم أبناء القطريات وحملة الوثائق ومواليد دولة قطر.

ويأتي برنامج “طموح” ضمن جهود الدولة للاستثمار في الموارد البشرية وبناء قدرات وطنية تقود العمل التربوي لاسيما في مجال التدريس في قطر، كما يعد البرنامج جزءا من منظومة متكاملة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني للمعلمين، وإعدادهم وفقا للمعايير المهنية الوطنية ومعايير المناهج القطرية مما سينعكس بالضرورة على جودة نوعية المخرجات التعليمية في المدارس، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .