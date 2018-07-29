المويزري: عملية اندماج “بيتك والأهلي المتحد” فيها مخاطر على المال العام وعلى سمعة الدولة

رأى النائب شعيب المويزري إن مسؤولية الحكومة تنحصر في إدارة الدولة إدارياً ومالياً، موضحا أن هذا لا يعني أن لرئيسها أو لوزير المالية أو لأي عضو من أعضائها الحق أو الحرية في التصرف في أموال الدولة والشعب أو العبث فيها وأول واجباتهم الحفاظ علي المال العام ومنع العبث فيه.

وقال المويزري عبر حسابه في تويتر إن السماح للاندماج والإستحواذ بين البنكين هو عبث و تجاوز خطير على المادة ١٧ من الدستور كون الدولة مساهمة بنسبة كبيرة و أيضاً الكثير من المواطنين لهم نسبة كبيرة في هذين البنكين، مؤكدا أنه من واجب الحكومة حماية المال العام وأموال عامة المساهمين.

واشار المويزري إلى أن عملية اندماج «بيتك والأهلي المتحد» فيها مخاطر على المال العام وعلى سمعة الدولة، مبينا أن التحقيقات لازالت جارية في بعض الأعمال غير المشروعة التي مارسها بنك المستقبل الذي كان البنك الاهلي المتحد أحد مؤسِّسيه والتي ذكرتها التقارير المختلفة.

وقال المويزري «لو عدنا للبنوك التي إختارها بيت التمويل لتقييم الاندماج لوجدنا أن بيت التمويل إختار بنكين تم تغريمهما من قِبَلْ السلطات الامريكية مليارات الدولارات بسبب بعض الأعمال غير المشروعة »، متسائلا: هل يُعقل أن نُكذب التقارير الدولية ونُصدق مجموعة مُتَنفعين و مَنْ وراؤهم من المُطبلين الذين يريدون أن تَمُر هذه الصفقة بأي وسيلة وبأسرع ما يُمكن»؟.