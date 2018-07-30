الهند تسحب الجنسية من 4 ملايين شخص أغلبهم مسلمون

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، سحب الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية آسام الواقعة جنوب شرقي البلاد، وذلك عملًا بقائمة بموجبها سيتم ترحيل مواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية.

وأكد المدير العام للسجلات في الولاية، إن الهند حققت خطوة هامة فيما يخص نشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين، قائلا: “إنه يوم تاريخي لآسام” بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وأضاف المسؤول أن الأشخاص الذين لم تشملهم القائمة، مازال لديهم فرصة كبيرة للاعتراض على تسجيل أسمائهم.

وكانت السلطات الهندية، قد فرضت على كل مواطن بالولاية تقديم وثائق تؤكد أنه أو أفراد أسرته كانوا يعيشون في البلاد، قبل 24 مارس 197؛ لإثبات أنه مواطن هندي.

وأكدت من جهتها شرطة الحدود المحلية، إن بعض الوثائق التي يقدمها الأفراد الذين يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين “ليست صحيحة”.

وتعود الأزمة، عندما فر مئات الآلاف من بنجلاديش إلى الهند، خلال حرب الاستقلال عن باكستان، واستقروا في آسام.