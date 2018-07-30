خلاف صلاح وماني يثير الرعب في ليفربول

كشفت صحيفة “مترو” الإنجليزية، أن حالة من القلق تنتاب إدارة ليفربول بعد الخلاف الذي نشب بين النجمين المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، في مباراة مانشستر يونايتد.

وتجسد الخلاف حين حصل صلاح على ركلة جزاء لفريقه ضد مانشستر يونايتد، وقرر تسديدها بنفسه قبل أن يتفاجأ بماني يأخذ الكرة منه ويتجه هو للتسديد، وهو ما أغضب الفرعون، قبل أن يتدخل زميلهما جيمس ميلنر، وينهي هذا الموقف الغريب عن طريق جذب صلاح بعيدا عن الكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماني حاول مصالحة صلاح، خاصة وأن الكاميرات كشفت خلافهما على مرأى العالم كله، فذهب إلى صلاح بعد تسجيل الهدف وقال: “مو .. هذه لك”.

وأردفت الصحيفة: “يبدو أن ماني لن يترك صلاح يحصل على كافة الجوائز الفردية وحده مثل الموسم السابق”.

وعلقت جماهير ليفربول على هذه الواقعة عبر صفحات فريقها على مواقع التواصل المختلفة، حيث أشار بعضهم إلى أنهم يشعرون بالرعب من استمرار هذه الحالة خلال المباريات الرسمية مما يضر بمستقبل فريقهم.