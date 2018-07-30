“الصحة” الكويتية تؤكد ضرورة اخذ التطعيمات قبل اداء مناسك الحج بعشرة ايام

اكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين ضرورة اخذ الحجاج الكويتيين التطعيمات اللازمة قبل السفر للاراضي المقدسة لاداء مناسك الحج بعشرة ايام حفاظا على سلامتهم.

وقال عضو فريق الخدمات الطبيه لبعثة الحج الكويتية الدكتور محمد حسين في كلمة له خلال اللقاء التنويري لاعضاء الفريق والكادر الطبي والاداري للبعثة وحملات الحج ان الحجاج بإمكانهم اخذ بطاقات التطعيم من مراكز الصحة الوقائية التابعة لمراكز الرعاية الأولية في المناطق الصحية.

وأوضح ان فريق الخدمات يقوم بتجهيز الادوية والعيادات الطبية والسكن وعمل التخليص الجمركي من اجل خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام مؤكدا اهمية نشر التوعية الصحية بين الحجاج الكويتيين.

وأشار الى اهتمام وزارة الصحة بنشر الرسائل التوعوية للحجاج قبل وأثناء وبعد الحج عن طريق مكتبها الاعلامي داعيا الى ضرورة ابلاغ فريق الخدمات عن اي عقبات او مشاكل صحية قد يواجههاھ الحجاج.