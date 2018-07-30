نائب الرئيس العراقي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الكويت

يبدأ نائب الرئيس العراقي نوري المالكي اليوم الاثنين زيارة رسمية الى دولة الكويت تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ودولة الكويت.

وقال المستشار الاعلامي لنائب الرئيس عباس الموسوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المالكي سيصل اليوم الى دولة الكويت في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

واوضح ان المالكي سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين الكويتيين بهدف ترسيخ العلاقات الاخوية وتحقيق المصالح المشتركة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.