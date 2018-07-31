وصول أولى رحلات حجاج إندونيسيا إلى #جدة‬⁩ ضمن مبادرة طريق مكة

وصلت اليوم أولى رحلات حجاج إندونيسيا عبر صالة مخصصة لمبادرة طريق مكة إلى صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الذين أنهوا إجراءات الدخول من مطار سوكارنو هاتا الدولي عبر مبادرة طريق مكةً تقل 406 حجاج.

وكان في استقبال الرحلة أعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة برئاسة قائد قوات الحج للجوازات اللواء خالد الجعيد ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والحج الدكتور حسين الشريف وحضور نائب الرئيس للعمليات الأرضية بالخطوط السعودية راشد العجمي وقد

استقبلوا الحجاج بالورود والحلوى والهدايا.

ومبادرة طريق مكة هي إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني (2020)، تحقيقًا لرؤية المملكة (2030) وذلك للارتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير إجراءات سفرهم وأدائهم لفريضة الحج، وذلك عبر فريق عمل سعودي متكامل برئاسة وزارة الداخلية ومشاركة وزارة الحج وزارة الخارجية وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجمارك ومركز المعلومات الوطني.

وتشمل المبادرة إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، ويتيح لهم فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، وتسليمها لهم في مكان إقامتهم بسلامة وإتقان.