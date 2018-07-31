تسريبات جديدة على هواتف آيفون

يترقب عشاق هاتف آيفون شهر سبتمبر من كل عام لمشاهدة عرض شركة “أبل” لأحدث أجهزتها الذكية، ولاسيما هاتفها الشهير.

لكن إطلاق أحد الهواتف الثلاثة المنتظرة قد يتأخر شهرين حتى نوفمبر بسبب مشكلات في صناعة مكونات هاتف آيفون 9، وفق ما أورد موقع ” macotakara”، التقني، الاثنين.

وأشار الموقع إلى أن الأمر يرجع إلى أن شركة اليابانية المصنعة لشاشات” Full Active LCD”، سبب سوابق فشل كثيرة.

ومع ذلك، بدأت أبل في إنتاج هذا الشاشات في يوليو الجاري تحضيرا للعرض المترقب في سبتمبر.

وتقول تقارير إن “أبل” ستعرض في مؤتمرها السنوي ثلاثة هواتف هي: آيفون 9 وآيفون X بلس إضافة إلى إعادة إطلاق هاتف آيفون X بعد إعادة تجديده.

وستكون أسعار الهواتف الجديدة أقل بكثير من النسخة السابقة، وستتراوح بين 600-800-900 دولار أميركي.

وسيفرض هذا الخفض الكبير في السعر، تقليصا في تكلفة إنتاج الهواتف، فعلى سبيل المثال ستكون حواف آيفون 9، 0.5مم، وهي أقل حواف هاتف آيفون X، البالغة 1 مم.

وفي السياق ذاته، نشر المغرد المهتم بالشؤون التقنية، بن غيسكين صورا مسربة لهاتف آيفون X بلس.

وسيكون هذا الهاتف بحجمين هما: 6.1 و 6.5 إنش، والأخير هو أكبر حجم لهواتف آيفون على الإطلاق.

ونشر المغرد صورا لهواتف آيفون باللونين الفضي والرمادي، فيما يتوقع أن تتوفر لاحقا ألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر.