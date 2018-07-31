رسمياً.. البرلمان الفرنسى يقر نهائيا حظر الهاتف المحمول فى المدارس

أقر البرلمان الفرنسى اليوم الإثنين نهائيا مقترح قانون بحظر الهاتف المحمول فى المدراس و هو ضمن الوعود الانتخابية للرئيس ايمانويل ماكرون.

وصوت لصالح القانون النواب المنتمين للحزب الحاكم و احزاب الوسط بالجمعية الوطنية (مجلس النواب) فيما امتنع نواب اليمين و اليسار عن التصويت.

وينص مقترح القانون على حظر كل اجهزة الهاتف المحمول و التابلت فى مدارس مراحل الابتدائى و الإعدادى و التى يصل فيها عمر الطالب الى 14-15 عاما، مشيرا، فى الوقت ذاته، الى وجود استثناءات للاستخدامات التعليمية و حالات الإعاقة و الى ان الامر سيترك لتقدير كل مدرسة عند وضع لائحتها الداخلية. اما مدراس الصف الثانوي، فسيكون الامر اختياريا من جانب ادارة المدرسة.

وأشاد وزير التعليم جون ميشيل بلونكيه-الذى يرى أن الحظر لم يكن مطبق بكل المدراس و ينقصه السند القانوني- بالقانون الجديد حيث رأى انه يحمل رسالة للمجتمع الفرنسى و كذلك على الصعيد الدولى