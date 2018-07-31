مهاجم يوفنتوس يتمنى البقاء بسبب رونالدو

وعلق مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على إمكانية رحيله عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مويس كين، مهاجم اليوفي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت“: “كان شعورًا جيدًا أن نصل إلى المباراة النهائية في بطولة أوروبا تحت 19 سنة، لكن من المؤسف أننا لم ننجح في الفوز باللقب”.

وأضاف: “ندرك أننا فريق جيد، ونحن نتعلم من أخطائنا من أجل المستقبل، ستكون فرصة عظيمة أن نفوز ببطولة مع المنتخب في المستقبل”.

وتابع: “تجربة مختلفة خارج يوفنتوس؟ أنا لا أفكر في مستقبلي، الاَن أفكر في الراحة واستعادة الطاقة، ولكن البقاء مع الكبار يساعد كثيرًا.. ومن لا يرغب في البقاء مع البيانكونيري!”.

وواصل: “وصول رونالدو؟ شئ عظيم بإمكاني التدرب معه ورؤيته في الملعب، إنه أمر مثير”

يذكر أن مويس كين تمكن من تسجيل هدفين للمنتخب الإيطالي تحت 19 عامًا، في مرمى البرتغال خلال المباراة النهائية من بطولة أوروبا تحت 19 سنة.