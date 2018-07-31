وزير الصحة : قدمنا 59 مليون دولار مساعدات طبية إلى الشعب اليمني

قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء إن دولة الكويت قدمت 59 مليون دولار أمريكي على هيئة مساعدات طبية للشعب اليمني لمواجهة الأزمة الإنسانية هناك.

وأضاف الشيخ باسل الصباح في تصريح للصحفيين على هامش حفل استقبال المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري أن دولة الكويت وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد لبت نداء الشعب اليمني بتوفير الأدوية والنقص في المواد الطبية في المستشفيات اليمنية.

وأوضح أن لدولة الكويت علاقات مشتركة مع منظمة الصحة العالمية منذ ستة عقود كما لها مشاركات إيجابية في برامج الصحة العالمية لدعم خطط الطوارئ والإغاثة.

وأشار إلى حرص الكويت على متابعة الخطط والسياسات والبرامج الصحية بما يتسق وأحدث المستجدات وخطط والبرامج العالمية الصحية.

وأكد الاهتمام بالتعاون الفني مع المنظمات العالمية في مختلف المجالات الصحية تماشيا مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة 2030 ذات العلاقة بالصحة وبرنامج العمل ال13 لمنظمة الصحة العالمية (2019-2023) واستراتيجية التعاون المشترك بين الجانبين.