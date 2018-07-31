“الداخلية” الكويتية عن نقل ضابط المطار: تعامله غير لائق مع المتواجدين وسرب بعض الركاب بدون تفتيش

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لها حول ما ذكر في إحدى الصحف المحلية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من نقل ضابط في المطار بسبب تطبيقه للقانون، وأكدت على إنه عار عن الصحة تماماً.

وأوضحت الإدارة انه بعد التحقق بالواقعة تم التأكد من ان الضابط المذكور ارتكب خطأ في تنفيذ الإجراءات الامنية المتعارف عليها داخل المطار وتجاوز الإجراءات المتبعة، بالإضافة الى تعامله الغير لائق مهنياً مع المتواجدين وعرقلة سير العمل واصداره لأوامر بتسريب بعض الركاب دون تفتيش وعدم مراعاة خطورة ارتكاب مثل هذه الأخطاء في هذه الاماكن.

وعليه قامت الادارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحويله للتحقيق ومن ثم نقله الى قسم اخر داخل قطاع المطار لضمان حسن سير العمل. وإذ تؤكد الإدارة ان قطاع أمن المنافذ داخل المطار يتابع العاملين للوصول الى الأداء الأمثل حيث يمثل المطار الواجهة الحضارية الأولى لزوار دولة الكويت، منوهة الى ان تقييم العاملين يخضع الى معايير محددة وواضحة أهمها حسن التعامل مع الجمهور والقدرة على التفاعل مع كافة الحالات الطارئة والدقة في الالتزام بالقواعد المنظمة لأداء العمل.