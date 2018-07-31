“السفارة العراقية” في الكويت: تمنينا طرح مبادرة لتغيير اسم “الغزو العراقي” إلى “الغزو الصدامي”

قالت السفارة العراقية في الكويت خلال بيان لها عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت ما يلي :

في الوقت الذي يعزز العراق والكويت مساعيهما المشتركة لتقوية العلاقات الثنائية والشروع ببناء خطط لمصلحة البلدين والمنطقة في المستقبل القريب والواعد .

تود السفارة ان توضح ان اللقاء الذي اجراه سعادة السفير مع احدى الصحف الكويتية ، كان مجمله يصب في دعم التوجه الجديد لبناء علاقات اخوية طبيعية مع دولة وشعب الكويت الشقيق ومحاولة التخفيف من آثار الأزمات التاريخية ومع ادراك السفارة بأن ماورد في قرارت مجلس الأمن ومقررات منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ، من تسمية العدوان (الغزو العراقي ) : ،

إنما طرح من جانبنا لا يعدو ان يكون تمنٍ من السفارة للإشارة الى الغزو على انه غزو صدامي لاعتبارات عديدة تصب في مصلحة البلدين ولاتعني تجاوزا على حقائق التاريخ للوصول لمستقبل مشرق للأجيال القادمة والمنطقة وكان هناك تمني لطرح مبادرة لدولة الكويت الشقيقية لتغيير اسم ( الغزو العراقي) الى (الغزو الصدامي).

فأن السفارة تؤكد ان التصريحات لم يكن المقصود بها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت الشقيقة، حيث نؤكد على عمق العلاقات واهميتها والاحترام المتبادل، ونود ان نذكر ان الشعب العراقي المظلوم كان ضد الأعتداء على دولة شقيقة وجارة وتجلى ذلك بمواقف القوى الوطنية المقاومة التي ادانت الغزو وكذلك دور المرجعية الرشيدة التي كانت ضد هذا الاعتداء وتبعاته ووقفت مع شعب ودولة الكويت الشقيقة .

لذا أرتأت السفارة ايضاح هذه الحقائق للشعبين الصديقين وأزالة سوء الفهم الحاصل.