نائب وزير الخارجية الكويتي: القيادة ناقشت مع المالكي تطورات الساحة العراقية

اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء ان القيادة الكويتية ناقشت اخر تطورات الساحة العراقية مع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي على هامش زيارته للبلاد اضافة الى جهود تشكيل الحكومة العراقية.

وأكد الجارالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “حرص الكويت على ان يتمكن العراق الشقيق من تجاوز الازمة الراهنه وصولا الى تحقيق امن واستقرار العراق وسلامة ووحدة اراضية”.

ونقل الجارالله عن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي تقدير الاشقاء في العراق للدور الكويتي المتواصل في دعم الشعب العراقي خاصة في ما يتصل بما تحقق من نتائج ايجابية لمؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي عقد في يناير الماضي.

وكان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح استقبل نائب الرئيس العراقي صباح اليوم الذي بدأ زيارته اليوم الثلاثاء اذ التقى فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية ورئيس مجلس الامة بالانابة الدكتور عودة الرويعي قبل ان يختتم المالكي زيارته ويغادر البلاد عصر اليوم.