(زين للاتصالات) الكويتية تحقق 4ر86 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الاول من 2018

أعلنت مجموعة زين للاتصالات الكويتية اليوم الثلاثاء تحقيقها أرباحا صافية بلغت 4ر86 مليون دينار كويتي (نحو 287 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الحالي مرتفعة بنسبة نحو 6 في المئة عن الفترة الماضية.

وقالت (زين) في بيان صحفي أن ربحية السهم بلغت 20 فلس للسهم الواحد موضحة أنها حافظت على مستوى إيراداتها المجمعة عن فترة الستة أشهر مسجلة 503 ملايين دينار (67ر1 مليار دولار) مقارنة مع إجمالي إيرادات عن نفس الفترة من العام 2017.

وذكرت أن الأرباح سجلت قبل خصم الضرائب والفوائد والإستهلاكات 169 مليون دينار (نحو 563 مليون دولار) مقارنة مع 212 مليون دينار (695 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي 2017.

واضافت أن قاعدة العملاء سجلت نموا بنسبة خمسة في المئة عن فترة الستة أشهر لتصل إلى نحو 4ر47 مليون عميل مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 علاوة على تحقيقها نسب نمو قوية في عملياتها على مستوى قطاع خدمات البيانات.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المجموعة أحمد الطاحوس قوله “بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهها العمليات التشغيلية للمجموعة فإن النتائج المالية المجمعة عن هذه الفترة جاءت مرضية موضحا أن المجموعة نجحت في الحفاظ على مكانتها الريادية في معظم الأسواق”.

وأضاف الطاحوس أن مجلس الإدارة يراقب عن كثب مع الإدارة التنفيذية على مجموعة واسعة من البرامج لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين التكلفة وذلك من خلال البحث عن فرص جديدة لخلق القيمة.

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة بدر الخرافي إن (زين) حققت في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي العديد من التطورات الإيجابية على مستوى عملياتها.

واضاف أن “جهودنا في قطاع المشروعات والأعمال (B2B) ومبادرات المدن الذكية واستثمارنا للموارد اللازمة في الكويت والسعودية والبحرين والعراق أثمرت في الاحتفاظ بقاعدة عملائنا وجذب شرائح جديدة”.

وأسست مجموعة (زين) عام 1983 وتم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) عام 1985 وتكمن أغراضها في شراء وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة إضافة إلى الاستثمار في محافظ مالية تدار من قبل جهات وشركات متخصصة.