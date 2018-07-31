“الكويتية” تعتذر لركاب الرحلة رقم KU676 القادمة من دبي وتعدهم بـ”التعويض”

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتذارها لركاب اخدى رحلاتها التي تعرضت الى تأخير بسبب خلل فني.

وقالت “الكويتية” : تتقدم الخطوط الجوية الكويتية بالاعتذار لعملائها الكرام عن تأخير رحلتها رقم KU676 للطائرة البوينج B777-300ER التي كانت قادمة من دبي بتاريخ 28 يوليو 2018، هذا التأخير كان ناتجاً عن خلل فني ذو طبيعة متكررة و هو نادر الحدوث ، أدى إلى إنزال الركاب من الطائرة اكثر من مرة، وكان ذلك حفاظا على سلامتهم والتي تأتي في المقام الأول لدينا .

وتود ( الخطوط الجوية الكويتية ) أن تؤكد احترامها لعملائها وتقديرهم الذي يأتي على رأس أولوياتها، ومن هذا المنطلق تؤكد أن هذه الواقعة سوف تخضع لتحقيق دقيق لمعرفة أسباب الخلل والقصور في تعامل فريق العمل في مطار دبي مع الركاب الكرام ومحاسبة من يثبت تقصيره في أداء الواجبات المقررة لخدمة العملاء ، ضماناً لعدم تكرارها مستقبلاً، كما تؤكد الكويتية أنها سوف تقوم بتعويض الركاب المتضررين من تأخير هذه الرحلة، سعياً نحو ترسيخ علاقتها بهم التي هي هدف رئيسي من أهدافها.