وفيات الثلاثاء 31 يوليو 2018

محمد حاجي عبدالله محمد، «65 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، ق12، للنساء: سلوى، حسينية الإمام الحسين، ق1، ت: 99091234 – 97130042.

صالح محمد صالح الحمدان، «64 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق4، ش41، م3، للنساء: العارضية، ق6، ش1، ج3، م50، ت: 50477388 – 50901115.

خزنه فهد صقر الغربه، زوجة مبارك سالم الفريحان، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: مشرف، ق6، ش7، م45، للنساء: مشرف، ق6، ش7، م43، ت: 50200260 – 97720111.

عبدالله خالد عبدالله الملا، «5 سنوات»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99099909 – 97484444.

محمد أحمد محمد العوضي، «76 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، ديوان العوضي، مقابل دوار الجمعية، للنساء: العارضية، ق3، ش6، م7، ت: 99876923 – 97544750.

منيره مطلق جهيري المويزري، أرملة عدس صالح النمران، «82 عاماً»، شيعت، للرجال: أشبيلية، ق2، ش208، م2، للنساء: الرابية، ق2، ش16، م14، ت: 62225174 – 99449906.

عبدالعزيز محمود عبدالعزيز العماني، «76 عاماً»، شيع، صباح السالم، ق4، ش6، م35، ت: 99809300 – 67633069.

حسين علي كرم جرخي، «72 عاماً»، شيع، للرجال: الدسمة، ق4، مسجد النقي، للنساء: السالمية، ق10، شارع عمان، ج1، حسينية جمادار، ت: 99676108 – 99601610.

سناء عنبر ماجد المطيري، «49 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، للرجال: صالة دسمان، منطقة الروضة، للنساء: جابر الأحمد، ق2، ش216، م651، ت: 99599092 – 99446798.

كرن لين أتكنز، زوجة سلام عبدالوهاب المفتي، «59 عاماً»، التشييع التاسعة صباح اليوم، للرجال: حطين، ق1، ش403، مA31، للنساء: حطين، ق1، ش102، م31، ت: 66431234 – 50709088.