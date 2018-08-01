(الاطفاء) الكويتية: 7 فرق تسيطر على حريق سكراب (النعايم) على طريق السالمي

أعلنت الادارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الثلاثاء أن سبعة فرق تابعة لها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في سكراب سيارات (النعايم) الكائن على طريق السالمي كيلو (40).

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الإطفاء) في بيان صحفي إن مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغا في تمام الساعة السابعة مساء توجهت على اثره فرق من مراكز الشقايا والجهراء الحرفية والاسناد والعارضية وصبحان والمدينة والسالمية إلى موقع الحريق.

وأوضحت أن الحريق اندلع في عدد من سيارات السكراب حيث قدرت المساحة التي التهمتها النيران ب 6000 متر مربع مشيرة إلى أن فرق الإطفاء عملت على محاصرة منطقة الحريق رغم المعوقات التي واجهتها.

وبينت أن تلك المعوقات تمثلت بان موقع السكراب في منطقة صحراوية بعيدة “تفتقر للتنظيم وتعج بالمخالفات التنظيمية والبيئية” علاوة على وجود كميات هائلة من الوقود والزيوت والإطارات بمكان الحادث فضلا عن كون طرقها غير معبدة.

وذكرت أن من المعوقات التي واجهت فرق الاطفاء كذلك سرعة الرياح وضيق المكان الذي لم يسمح بدخول آليات الإطفاء لموقع اندلاع الحريق بسبب شكل التخزين العمودي للسيارات وخطورته الكبيرة على رجال الاطفاء وعدم وجود مصادر قريبة للتزود بالمياه.

وأفادت بأن فرق الإطفاء استخدمت عددا من الجرافات والرافعات وآليات السلالم التي مكنتها من مكافحة النيران والسيطرة عليها خلال فترة وجيزة.

وقالت (الاطفاء) ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح كان على اتصال مع المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد الذي قاد فرق الاطفاء لمتابعة تطورات الحادث والإطمئنان على سلامة رجال الإطفاء الذين بذلوا جهودا كبيرة تمكنوا خلالها من السيطرة على الحادث في وقت قياسي.

واشارت الى تواجد نائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال البليص ومدير اطفاء محافظة الجهراء بالإنابة المقدم طارق الحطاب في موقع الحادث ايضا مضيفة انه تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب وملابسات الحادث.