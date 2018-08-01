قائد الحرس الثوري الإيراني: المحادثات مع ترامب.. مرفوضة

رفض قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أمس الثلاثاء، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء محادثات مع طهران، قائلا “إن إيران ليست كوريا الشمالية”.

ونقل راديو (مونت كارلو) الأمريكي أمس الثلاثاء، عن جفري قوله :” إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرض ترامب بعقد اجتماع، حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم”.

وكان ترامب قد صرح أمس الاثنين إنه على استعداد للقاء الرئيس الإيراني دون شروط مسبقة لبحث كيفية تحسين العلاقات بعدما سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.