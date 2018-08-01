معرض الكتاب يعود إلى دمشق بـ”مجتمع يقرأ ويبني”

أطلقت سوريا الدورة الثلاثين من معرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد الوطنية وذلك في احتفال رسمي مساء اليوم الثلاثاء على أن يبدأ المعرض في استقبال زائريه اعتبارا من الأربعاء.

يقام المعرض تحت شعار (مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني) وتشارك فيه أكثر من 200 دار نشر بينها 120 دار نشر سورية.

ومن بين الدول المشاركة في الدورة الثلاثين للمعرض لبنان والمغرب والعراق وإيران وروسيا والدنمرك.

واختار المعرض الفيلسوف العربي أبو النصر محمد الفارابي “شخصية المعرض” إذ يقدم محاضرة خاصة عنه تتناول سيرة حياته وأبرز أفكاره يلقيها وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.

ويشمل برنامج المعرض ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل إضافة إلى أكثر من 55 حفل توقيع كتاب وأنشطة خاصة بالأطفال.

ويصاحب البرنامج الثقافي للمعرض برنامج للعروض السينمائية يشمل 10 أفلام من أحدث إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

كانت الدورة الأولى من المعرض انطلقت عام 1985 بعد عام واحد من تدشين مكتبة الأسد في دمشق. وتوقف المعرض لأربعة أعوام بسبب الحرب الأهلية قبل أن يعود من جديد في 2016. وتمتد أنشطة وفعاليات الدورة الثلاثين للمعرض حتى الحادي عشر من أغسطس آب.