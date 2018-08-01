مجلة (العربي) الكويتية تصدر عددها الجديد متضمنا موضوعات متنوعة

صدر العدد الجديد من مجلة العربي رقم (717) لشهر أغسطس 2018 حافلا بكل ما هو جديد من موضوعات متنوعة.

واستهل رئيس التحرير الدكتور عادل العبدالجادر العدد بالحديث عن ذكرى الغزو العراقي الغاشم على الكويت في 2 أغسطس 1990 وعن أهم المحطات التي رافقت هذه الذكرى الأليمة حتى فرح الكويتيون بتحرير وطنهم ليعود أرض المحبة والسلام.

وباقتراب الاحتفال بذكرى ستينية مجلة العربي احتضن الملف الشهري لهذا العدد شهادتين مميزتين الأولى من الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين تحت عنوان (مجلة العربي.. وطن ثقافي وفكر مستنير) والأخرى من الناقد السينمائي المعروف محمود قاسم بعنوان (كيف غيرت مجلة وجه الثقافة العربية الحديثة).

وذهبت عدسة (العربي) إلى مدينة سلا المغربية التي تشكل حسب وصف كاتب الاستطلاع الدكتور أحمد زنيبر جزءا أساسيا من حضارة المغرب الكبرى وقد حفل هذا الاستطلاع بالثراء سواء في الكلمة أو المعلومة او الصورة.

ونظرا لثقل ودور الولايات المتحدة الامريكية المحوري في ترتيبات الأمن العالمي يكتب الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي عبدالله يعقوب بشارة عن ملامح التحولات الأخيرة في دبلوماسية أمريكا الجديدة والتي تتجه نحو التصدع على وقع التحصن الداخلي والتخفيف من الترابط مع العالم الخارجي.

وفي باب (البيت العربي) كتبت الدكتورة كريستين نصار من لبنان عن (الشفاء من اضطراب نفسي – جسدي) وهو عن التقنيات العلاجية التي تخفف من آثار العنف الذي يتعرض له الأطفال يوميا سواء بقصد أو دون قصد في حين تناولت حنان بيروتي من الأردن (ثقافة الشيبس) وتأثيرها في العادات الغذائية ومن ثم في الثقافة العربية بشكل أعم.

وفي زاوية السينما كتب الباحث الاقتصادي عامر التميمي من الكويت رؤيته لتاريخ السينما العربية والتحديات التي تواجهها والتي دفعته إلى الإقدام على تأسيس نادي الكويت للسينما مع مجموعة من عشاق السينما عام 1976.

وواصلت بقية الأبواب الثابتة والمسابقات نشر مواضيعها المميزة ومنها مسابقة (قصص على الهواء) التي تقدمها مجلة العربي بالتعاون مع إذاعة مونت كارلو الدولية.