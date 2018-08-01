مهندس كويتي يفوز بالمركز الأول كأفضل بحث علمي في الهندسة المعمارية بالعالم

اعرب المهندس الكويتي مشعل العتيبي اليوم الاربعاء عن الفخر الكبير بانجازه الذي “رفع به اسم الكويت عاليا” بعد فوزه بالمركز الاول كأفضل بحث علمي في الهندسة المعمارية على مستوى العالم.

وقال العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشاركته بين 500 شخص على مستوى العالم في المؤتمر الأوروبي الثاني للهندسة الصناعية وادارة العمليات في باريس جاء بهدف السمو باسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

وبين ان جامعة (كانساس) الامريكية رشحته للمشاركة بهذا المؤتمر باسمها وتمثيل الولايات المتحدة الا انه رفض ذلك رفضا قاطعا واصر على تمثيل بلاده الكويت.

واهدى العتيبي هذا الانجاز الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي دائما ما يعطي الحافز لابنائه الطلبة من اجل التفوق والتميز في جميع المجالات.

كما اهدى انجازه لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح معربا عن شكره لجميع ابناء الكويت الذين غمروه بتشجيعهم وكلماتهم الطيبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضح العتيبي ان بحثه العلمي الذي قدمه للمؤتمر يهدف الى معرفة مدى تأثير انظمة توزيع الهواء في المباني على الراحة الحرارية لرواد وشاغلي المبنى على أساس ارتفاع السقف وكذلك خفض كمية الطاقة المستهلكة من قبل أنظمة توزيع الهواء سواء بالسقف أو تحت أرضية المباني بنسبه 40 في المئة.

واضاف العتيبي ان هذا البحث يسهم في الحفاظ على البيئة من خلال توفير الطاقة وتخفيض البصمة الكربونية للمباني.