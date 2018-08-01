وزير النفط الكويتي: لدول الخليج خطط جاهزة في حال إغلاق مضيق هرمز

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدي اليوم الأربعاء ان لدى دول مجلس التعاون الخليجي خططا جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ فيما يخص احتمالات إغلاق مضيق هرمز.

وأعرب الوزير الرشيدي في تصريح صحفي اثناء تفقده محطة الزور الجنوبية عن تفاؤله بعودة إنتاج الخام من المنطقة المحايدة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في القريب العاجل.

وبشأن استيراد الغاز من العراق توقع الوصول إلى اتفاق حول هذا الامر قبل نهاية العام مضيفا “نحن بصدد التوصل إلى مرحلة مستقرة جدا لأسواق الخام سواء للمنتجين أو المستهلكين”.

وفيما يخص الطلب من الكويت زيادة انتاج الخام قال الرشيدي إن الكويت “لم يطلب منها زيادة إنتاج الخام لتعويض فاقد إمدادات النفط الإيراني الناجم عن العقوبات الأمريكية على طهران” مؤكدا أن “ما يهم الكويت هو استقرار أسواق النفط الخام”.

وأوضح أن الكويت لديها القدرة الكافية على توفير كميات النفط التي تحتاج إليها السوق النفطية.