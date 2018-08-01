بنك (الكويت الوطني – البحرين) يحقق 3ر44 مليون دينار كويتي ارباحا في النصف الاول من 2018

اعلن بنك (الكويت الوطني – البحرين) اليوم الاربعاء تحقيقه ارباحا صافية بلغت نحو 55 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 3ر44 مليون دينار كويتي) في النصف الاول من العام 2018 مقارنة بنحو 1ر46 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 1ر37 مليون دينار كويتي) في الفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة بنسبة 4ر19 في المئة.

وقال بنك (الكويت – الوطني) عضو مجموعة بنك الكويت الوطني في بيان صحفي ان الموجودات الاجمالية للبنك ارتفعت بنسبة 13 في المئة لتبلغ 048ر6 مليار دينار بحريني (ما يعادل نحو 866ر4 مليار دينار كويتي) بنهاية يونيو الماضي مقارنة ب359ر5 مليار دينار بحريني (ما يعادل نحو 312ر4 مليار دينار كويتي) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف البيان ان حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 18 في المئة لتبلغ 330ر642 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 729ر516 مليون دينار كويتي) مقارنة ب482ر545 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 818ر438 مليون دينار كويتي) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واوضح ان ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 24 في المئة لتبلغ 244ر3 مليار دينار بحريني (ما يعادل نحو 609ر2 مليار دينار كويتي) مقارنة ب611ر2 مليار دينار بحريني (ما يعادل نحو 100ر2 مليار دينار كويتي) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك (الكويت الوطني) عصام الصقر ان مجموعة بنك الكويت الوطني اثبتت هيمنتها في الاسواق الاقليمية وترسخ مكانتها الرائدة من خلال الاداء المتميز لفرع اخر من فروعه الاقليمية.

واضاف الصقر ان النتائج المالية للبنك تتسق مع استراتيجية المجموعة التي تهدف الى تعزيز مكانتنا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتنويع مصادر الدخل.

واوضح ان المجموعة قامت بتركيز جهودها على دعم العمليات الخارجية بصفة متزايدة اذ يؤكد حصد ثمار تلك الجهود على المسار الناجح الذي انتهجته المجموعة.

وبين ان النصف الاول من العام الحالي ساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بتحقيق ارباح قوية من خلال مساهمتها بما يعادل نسبة 30 في المئة من اجمالي ارباح المجموعة.

وبدوره اكد مدير عام بنك (الكويت الوطني – البحرين) علي فردان اهمية الاستمرار في الاعتماد على الاستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة لمجموعة بنك الكويت الوطني للتركيز على الاعمال المصرفية الرئيسية من اجل مواصلة تحقيق نتائج قوية.

وقال فردان “لدينا فريق عمل مهني يتميز بأعلى مستوى من الخبرات بما يساهم في دعم العمليات عاما تلو الاخر” مجددا ثقته التامة لتحقيق مزيدا من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الحالي والاعوام القادمة.

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين اكثر 50 بنكا امانا في العالم للمرة ال12 على التوالي كما انه حاز على جائزة افضل بنك على مستوى الكويت من (ذا بانكر) و(يورومني) و(جلوبال فاينانس) في عام 2017.