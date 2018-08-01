القنصلية الكويتية في جدة: على حجاج الكويت الالتزام بتعليمات الحج السعودية

اكد القنصل العام لدولة الكويت لدى جدة وائل العنزي اليوم الاربعاء انه “لا حج بلا تصريح” داعيا المواطنين الكويتيين وحجاج الكويت الى الالتزام بالارشادات والتعليمات التي تصدرها السلطات السعودية والواجب اتباعها اثناء موسم الحج.

وقال العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكوبتية (كونا) إن التعليمات الخاصة بموسم الحج للعام الحالي (2018 – 1439) تنص على ضرورة استخراج تصاريح الحج وابرازها عند الوصول الى منافذ المملكة العربية السعودية وعند الطلب من رجال الامن في النقاط الامنية.

واكد ان الجهات السعودية المختصة تمنع في الوقت الحالي دخول المعتمرين والزوار الى مكة المكرمة من غير حجاج بيت الله الحرام نظرا لقرب موسم الحج اضافة الى منع الاشخاص غير المرتبطين بحملات الحج والمركبات من خارج المملكة ما لم تحمل تصريح دخول خاصا للمركبات.

وشدد على ضرورة الالتزام بقرار السلطات الامنية السعودية منع دخول اي مركبات تقل حمولتها عن 25 راكبا الى جانب قرار منع دخول جميع انواع الدراجات النارية والهوائية الى المشاعر المقدسة.

واهاب القنصل العنزي بالمسافرين الكويتيين من غير حجاج بيت الله الحرام عن طريق البر عدم الدخول او الاقتراب من حدود مدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج لتجنب مخالفة القوانين والتعرض للمساءلة القانونية وحجز المركبات.

ودعا حجاج الكويت الى عدم التعامل مع من اسماهم “سماسرة بيع سندات الهدي والاضاحي” مؤكد ان السعودية وفرت مشروعا خاصا بالهدي والاضاحي عبر تطبيق خاص ومواقع منتشرة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

كما دعا حجاج الكويت الى اخذ التطعيمات اللازمة من المراكز الصحية في الكويت قبل قدومهم لتأدية مناسك الحج للوقاية من الامراض المعدية.

وطالب ضيوف الرحمن من حجاج الكويت بضرورة المحافظة والحرص على وثائق السفر والممتلكات والوثائق المهمة من الضياع لاسيما اثناء الصلاة داخل الحرم المكي او في الاسواق مشددا على عدم توزيع اي مطبوعات او منشورات اثناء موسم الحج الا بعد اجازتها من وزارة الاعلام والثقافة في السعودية.

وقال العنزي إن القنصلية الكويتية بجدة خصصت خطا ساخنا لخدمة حجاج الكويت في حالات الضرورة والطوارئ وهو (00966535571133)