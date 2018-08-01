“الأوقاف”: عدد الحجاج الكويتيين 9 آلاف حاج موزعين على 49 حملة

قال رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي إن الحجاج الكويتيين البالغ عددهم 9 آلاف حاج والموزعين على 49 حملة كويتية سيتوجهون في أوائل شهر ذي الحجة إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريضة على أن يكون آخر يوم للوصول هو ال6 من الشهر.

وأضاف عمادي في تصريح صحفي عقب قيامه بجولة تفقدية في معرض وزارة الصحة التوعوي للحجاج المقام بمبنى وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء أن المعرض يقدم التوجيهات والتعليمات والإرشادات الصحية التي يحتاجها الحجاج أثناء ادائهم المناسك للمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح أن البعثة أنهت كل استعداداتها لاستقبال الحجاج في الأراضي المقدسة لافتا إلى أن توزيع الأراضي في المشاعر المقدسة على الحملات الكويتية سيتم من خلال القرعة في الأيام القريبة المقبلة.

وذكر أنه جار الانتهاء من تجهيز وترتيب مخيمات مشعر منى لافتا إلى استعداد جميع الحملات الكويتية لتجهيز السكن المناسب للحجاج بعد أن تم ترخيصها واعتمادها من وزارة الأوقاف.

وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على جهودها المتواصلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام داعيا الحجاج الكويتيين إلى مواصلة التعاون مع بعثة الحج الكويتية والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية.

ولفت إلى إشادة السلطات السعودية في اجتماعاتها مع بعثة الحج الكويتية بالتزام دولة الكويت بالتعليمات الصادرة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين بشأن الحج لا سيما أنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات أو مخالفات بحق البعثة أو الحملات الكويتية.

بدوره قال مدير مكتب شؤون الحج بوزارة الأوقاف محمد المطيري في تصريح مماثل إنه تم الانتهاء من جميع تأشيرات وتصاريح الحج المطلوبة في وقت مبكر مشيدا بالمعرض السنوي الذي تقيمه وزارة الصحة لخدمة الحجاج وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات التي تحفظ سلامتهم.