“التصوير”.. عندما يتحول الفن إلى شغف

تحول فن التصوير إلى شغف لدى الصغار والكبار وأصبح هوسا لدى البعض منهم لا سيما بعد تطور الهواتف الذكية وانتشار البرامج الخاصة به واتساع رقعة وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يغفل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي هذا الموضوع ونظم ورشة عمل بعنوان (تعليم فن التصوير) ضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي 13).

قدم الورشة الفنان عبدالعزيز السويدان الملقب ب(بو نمر) والذي لم يبخل بمعلوماته المتعلقة بالتصوير على المشاركين إذ استعرض أساليب وفن التصوير ودمج الصور باستخدام مختلف البرامج سواء بالكاميرا التقليدية أو الملحقة بالهاتف.