رئاسة الأركان الكويتية: حملات التشكيك بالقوات المسلحة ومنتسبيها.. “مرفوضة”

ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش بانه قد لوحظ في الآونة الاخيرة قيام البعض بشن حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف التشكيك باحترافية وعمل القوات المسلحة والمساس بمنتسبيها من خلال بث الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة و بما لا يمت للواقع او الحقيقة بصلة.

واستنكرت رئاسة الأركان عبر حسابها في تويتر تلك الحملات ، مؤكدة ثقتها برجال القوات المسلحة،، داعية الجميع إلى تحري الدقة في التعامل مع المعلومات والأخبار المغلوطة وعدم التجاوب مع مثل هذه الشائعات.

وأكدت رئاسة الأركان بأنها قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الشائعات والبيانات الكاذبة وفقا للأطر التي رسمها القانون.