مطعم كويتي يفتتح فرعاً في “بيفرلي هيلز”

من المقرر أن يبدأ مطعماً كويتياً في تقديم الإفطار والفطور المتأخر والغداء في حي بيفرلي هيلز الشهير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحلول سبتمبر. وسيكون فرع “بيفرلي هيلز” هو الفرع الجديد لسلسلة مطعم “ذا كايند ونز” والذي يملكه كل من فواز الشمري، وفيصل الرويلي، وثنيان بن يوسف بحسب ما ذكرت مصادر الأخبار المهتمة في شؤون المطاعم، بعد أن كانوا قد افتتحوا المطعم الأصلي في الكويت يناير من هذا العام.

وقال الشمري ان الكويتيين مهووسون بالفطور ولديهم سوق تنافسية للغاية، بيد انهم يعتقدون ان قائمتهم الصباحية ستبرز فى لوس انجلوس. موقع (بيفرلي هيلز) هو الموقع الثالث لـ (ذا كيند ونز) الذي يفتتح في أقل من ثمانية أشهر.

في المدينة التي تتوفر فيها خيارات الإفطار بكثرة، يرغب أصحاب مطعم “ذا كايند ونز” في أن يجرب سكان لوس انجلوس تناول شطائر الإفطار، والخبر الفرنسي المحمص، والفطائر، والعصائر الطازجة، ومشروبات القهوة. كما يقوم مطعم “ذا كايند ونز” بإعداد أطباق الإفطار مع البطاطا المفرومة، والأفوكادو، والبيض، ورقائق الفلفل الحار. يأخذون عملهم على محمل الجد أيضا، مع وصفة سرية التي تتطلب أن يوقع الخباز على اتفاقية الحفاظ على السرية قبل البدء في العمل لديهم.

ويعتبر مطعم “ذا كايند ونز” المطعم الكويتي الثاني الذي يفتتح في لوس انجلوس بعد أن أفتتح فرع لمطعم “روك هاوس سلايدرز” في هوليوود الشهر الفائت.

وعند افتتاحه هذا الخريف، سيخدم فريق ذا كايند ونز من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وعطلات نهاية الأسبوع من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً.