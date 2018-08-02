هيجواين يخضع للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله الى ميلان

وصل الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، إلى العيادة الطبية في ميلان، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي عليه، قبل الانتقال رسميًا لصفوف الروسونيري، بداية من الموسم الجديد.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن هيجواين وصل صباح اليوم الخميس، إلى عيادة ميلان، من أجل إجراء الفحوصات الطبية، قبل توقيع العقود مع الروسونيري.

يشار إلى أن عدة تقارير، أكدت أن هيجواين سينضم إلى ميلان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 18 مليون يورو، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 36 مليون يورو.

وتوصل يوفنتوس وميلان، لاتفاق على إتمام الصفقة الثلاثية، بعودة ليوناردو بونوتشي إلى البيانكونيري، مقابل انضمام كالدارا وهيجواين لميلان.