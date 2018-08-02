ولاية “ألاسكا” تعود لزمن “الآلات الكاتبة” لأسباب أمنية

اتخذت حكومة ولاية ألاسكا الأمريكية عدة خطوات إلى الماضي، حتى تحمي نفسها من الهجمات الإلكترونية، إذ بدأت في الاعتماد على الآلات الكتابة والمراسلات اليدوية بدلًا من الحواسيب.

وتعرضت حكومة ألاسكا سابقا إلى هجمات سيبرانية، تضررت بسببها أنظمة البريد الإلكتروني والخوادم وشبكات الهاتف وأنظمة الأبواب الإلكترونية، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأخرج الموظفون الآلات الكاتبة من المخازن، واعتمدوا عليها في تحرير الخطابات الرسمية، إلى جانب الكتابة اليدوية.

وقال مدير الشؤون العامة باتي سوليفان: “وجدنا الحل في العمل دون أجهزة الكمبيوتر لقدنا أعدنا تشغيل الآلات الكاتبة والكتابة اليدوية”.