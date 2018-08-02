القبض على مفتعل حادثة الدهس بالأردن.. ألقى نفسه أمام سيارة سعودية

تمكّن الأمن الأردني، اليوم، من إلقاء القبض على الشخص الذي افتعل حادثة الدهس، وألقى بنفسه على مركبة تحمل لوحة أرقام سعودية، وظهر خلال مقطع فيديو تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويجري الآن التحقيق معه على خلفية هذا الافتعال.

أكد ذلك الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني لـ”سبق”، مبيناً أن العاملين في شعبة أمن وقائي إقليم الشمال تمكّنوا قبل قليل، وخلال كمين خاص من إلقاء القبض على الشخص الذي افتعل حادثة الدهس، وألقى بنفسه على مركبة تحمل لوحة أرقام دولة عربية، وظهر خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبوشر التحقيق معه.

وكان الأمن الأردني قد أعلن أن التحقيق جارٍ في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بافتعال حادث دهس، بعد أن قام بإلقاء نفسه على إحدى المركبات التي تحمل لوحة أرقام دولة عربية؛ للتأكد من ملابساته وظروفه.

ونفى الناطق الإعلامي أن يكون افتعال حوادث الدهس يقتصر على المركبات التي تحمل لوحات أرقام دول عربية فقط، مؤكداً أنها تسجّل بين الحين والآخر حوادث مماثلة مع مركبات أردنية، ويقوم بها أشخاص من ذوي الأسبقيات؛ بهدف أخذ مبلغ مالي من سائق المركبة؛ من أجل عدم متابعة الإجراءات القانونية.

وأهاب االناطق الإعلامي بكل الإخوة السائقين تجنّب الوقوع ضحية لمثل أولئك المحتالين، واتباع الإجراءات القانونية، وعدم إنهاء مثل تلك الحوادث خارج إطار القانون، وفي حال الشك بافتعال الحادث إبلاغ أقرب مركز أمني علماً بأن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو من الأشخاص المعروفين والمكررين لمثل هذه القضايا.