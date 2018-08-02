“السكنية”: 10 دراسات بيئية أكدت خلو (المطلاع) من التلوث الاشعاعي

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس خلو مشروع المطلاع الاسكاني من المخاطر البيئية والتلوث الاشعاعي وذلك استنادا إلى أكثر من 10 دراسات مستقلة ومعتمدة أجريت خلال الخمس عشرة سنة الماضية.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة ناصر خريبط في تصريح صحفي ان الدراسات المعتمدة اجراها الجيش الكويتي ومكاتب استشارية عالمية تحت اشراف الهيئة العامة للبيئة إضافة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وحول وجود اليورانيوم المنضب ووجود ملوثات مشعة في منطقة المطلاع اوضح ان (السكنية) ترفع معايير السلامة البيئية في مواقعها ومشاريعها المخصصة للمواطنين مشيرا الى دراسات أجرتها المؤسسة خلال الفترة الماضية للتأكد من سلامة مشروع المطلاع بيئيا.

وأوضح انه تم تكليف عدد من المكاتب المصنفة (فئة أ) لدى هيئة البيئة بعمل دراسات بيئية للمشروع ومحيطه وبعد الانتهاء من الدراسات اعتمدت من (البيئة) وانتهت الى عدم وجود يورانيوم منضب او ملوثات مشعة.

وبين ان مشروع المطلاع الاسكاني يحتوي على مراصد اشعاعية تابعة لأكثر من جهة حكومية منها وزارة الصحة وهيئة البيئة وجميعها لم ترصد اي تلوث او اشعاع فيه حتى الان.

وقال خريبط ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة قامت في عامي 2003 و2008 بعمل دراسات على موقف الإشعاعات في الكويت بشكل عام وشملت المطلاع تحديدا وتبين خلو المنطقة من اي تلوث.

واوضح ان وحدة تابعة للجيش الكويتي موجودة دائما في مشروع المطلاع للاشراف على اعمال الحفر وتفكيك المتفجرات والالغام ان وجدت مبينا ان الجيش قدم تقريره بعدم وجود مخاطر او ملوثات اشعاعية بعد اجرائه مسوحا بيئية ودراسات معمقة للكشف عن وجود مخاطر.