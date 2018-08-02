“أبل‬⁩” تؤكد التسريبات وتكشف “التغيير الثوري” وستطلق آيفون X بلس بـ”خطيْن”

يبدو أن التطوير الأهم لأحد هواتف عملاق التكنولوجيا الأميركية “أبل”، التي ستصدر بعد أسابيع لم يعد سرا، لا سيما بعد “تسريب” أطلقته الشركة عن طريق الخطأ، وأكدته تقارير صحفية عدة.

وحسب تسريبات سابقة، فإن “أبل” ستطرح هاتف “آيفون X بلس”، الذي يمكنه تشغيل خطين معا، لأول مرة في تاريخ هواتف الشركة.

لكن كيف تأكدت تسريبات المواقع المهتمة بالتكنولوجيا بشأن هذا التطور الذي يعد ثوريا في هواتف “أبل”؟ حدث ذلك عن طريق الشركة نفسها.

فقد أضافت “أبل” في النسخة التجريبية من آخر تحديث لنظام تشغيلها “iOS 12 beta 5” وضع الشريحة الثانية، مما ينبئ إلى أنها ستصدر هاتفا بخطين.

وحتى الآن، من غير المعروف ما إذا كانت “أبل” ستزود كل إصداراتها المنتظرة هذا العام بميزة الخطين، أم أنها ستقتصر على “آيفون X بلس” فقط.

ويعتقد أن الشركة العملاقة ستطرح هواتف “آيفون 9” والجيل الثاني من “آيفون X” و”آيفون X بلس”، في سبتمبر المقبل، أو نوفمبر على أقصى تقدير.

يشار إلى أن الهواتف التي تعمل بأكثر من خط تنتجها منذ سنوات معظم شركات التكنولوجيا، إلا أنها ستكون سابقة بالنسبة لـ”آيفون”.