وزارة الإعلام الكويتية: نرفض مغالطات (بي بي سي) وتزييفها الحقائق التاريخية

أكدت وزارة الإعلام الكويتية اليوم الخميس رفضها التام للمغالطات التاريخية والادعاءات الزائفة والمغلوطة التي بثتها فضائية (بي بي سي) العربية بشأن سيادة البلاد.

وأعربت (الإعلام) في بيان صحفي عن بالغ أسفها واستنكارها لما ورد على لسان مقدمة برنامج (ترندينغ) رانيا عطار بشأن سيادة البلاد التاريخية مؤكدة أنها ابتعدت عن كل قواعد المهنية وعمدت إلى تزييف الحقائق وتشويه التاريخ.

وشددت على أن مثل هذه الادعاءات الزائفة والأخطاء الفادحة “غير مقبولة نهائيا” وبخاصة من مؤسسة إعلامية دولية يفترض أن تلتزم بالمعايير المهنية وايضاح الحقائق بدلا من تشويهها.

واستغربت الوزارة هذا الموقف المتمثل في تزييف الحقائق تزامنا مع الذكرى ال28 لجريمة الغزو العراقي الغاشم.

لافتة إلى حقها في ملاحقة أي جهة أو مؤسسة تعمد إلى ارتكاب هذا التشويه والتزييف التاريخي المتعمد.