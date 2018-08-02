وفيات الخميس 2 أغسطس 2018

محمد حسن يوسف الزنكي، «90 عاما»، شيع، للرجال: حطين، ق1، ش12، م67، للنساء: مشرف، ق4، ش7، م46، ت: 99377833 – 99082292.

عبدالرحمن قيس عباد مكي، «10 سنوات»، شيع، القصور، ق7، ش10، م4، ت: 90995999 – 66189969.

نوال إبراهيم عبدالعزيز المحارب، زوجة/ عبدالرزاق راشد الوهيب، «48 عاماً»، شيعت، للرجال: هدية، ق5، ش28، م12، للنساء: الفيحاء، ق3، ش36، م4، ت: 62226233 – 99335504 – 60414222.

عذاب حسين عبدالله الخالدي، «85 عاماً»، شيع، للرجال: بين العيون والواحة «خيمة»، للنساء: العيون، ق1، ش11، م 426، ت: 99772055 – 69998889.

وسمية بداح حمد جدعان الهاجري، «40 عاماً»، شيعت، للرجال: الفحيحيل، ق4، ش3، م68، ديوان الجدعان، للنساء: الفحيحيل، ق4، ش5، م40، ت: 99771126.