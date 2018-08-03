فيدال يغادر البايرن وساعات تفصله عن الانتقال لبرشلونة

اقترب نادي برشلونة من حسم صفقة التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال، لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكَّدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنَّ التشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونخ، غادر مقر تدريبات فريقه صباح اليوم، استعدادًا لانتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، غادر مقر تدريبات الفريق البافاري، في سيارة وعاد إلى الفندق مرة أخرى، تمهيدًا لرحيله عن العملاق الألماني.

وأشارت إلى أن هناك مؤشرات تفيد بأن برشلونة سوف يعلن عن إتمام الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونوهت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فيدال سيحصل على 9 ملايين يورو كراتب سنوي، بجانب الحوافز التي تعتمد على عدد مبارياته مع البارسا، في العقد الذي سيمتد 3 مواسم.