كريستيانو رونالدو يُلغي متابعة ريال مدريد

حظي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بمتابعة إعلامية كبيرة قبل وبعد إغلاق صفقة انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس بمقابل مادي تجاوز 100 مليون يورو.

وأصبح رونالدو “رمزاً” في تورينو حتى قبل ظهوره الأول بقميص اليوفي، وقد لقي ترحيباً كبيراً من الجماهير وزملائه الجديد، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وبدأ البرتغالي بمتابعة زملائه في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما اختار “محو الماضي” الذي يربطه بريال مدريد، حيث قام بإلغاء متابعة حساب النادي على انستجرام.

وقام رونالدو بمتابعة حسابات لاعبي اليوفي وعلى رأسهم مهدي بنعطية، كما احتفظ بمتابعة بعض أصدقائه في ريال مدريد، ومدربيه السابقين كأنشيلوتي وزيدان.