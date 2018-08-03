“الخطوط الكويتية” تنفي اعلان تشغيل رحلاتها إلى المبنى رقم 4

نشرت الخطوط الجوية الكويتية تغريدات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاءت فحواها على النحو التالي:

تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه بأن ما يتم تداوله حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي من اعلان منسوب إلى الكويتية حول انطلاق تشغيل جميع رحلاتها من و إلى المبنى رقم 4 ( T4) اعتباراً من تاريخ 8/8 هو غير صحيح ولم يصدر من الخطوط الجوية الكويتية التي تنشر اعلاناتها في حساباتها الرسمية فقط.

وعليه تؤكد الخطوط الجوية الكويتية بأن تدشين التشغيل من وإلى المبنى رقم4 (T4) سيكون بإذن الله يوم الأربعاء 8/8/2018 من خلال الرحلة رقم KU0808 (وهي رحلة تدشينية تسويقية) ستغادر إلى مملكة البحرين الشقيقة الساعة 8 صباحا وتعود من البحرين في اليوم نفسه الساعة 4 مساء » أما بالنسبة للتشغيل التجاري المنتظم لرحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى رقم 4 (T4) فسيتم بشكل تدريجي متصاعد اعتباراً من تاريخ 9 أغسطس الجاري بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني الكويتي وشركة (انشن) للمطارات المكلفة بإدارة وتشغيل المبنى رقم 4 (T4) ووفقاً لجدول يشمل تلك الرحلات ومواعيدها وسيتم الاعلان عنها أولاً بأول من خلال الحسابات الرسمية للكويتية وكذلك من خلال التواصل المباشر مع السادة المسافرين على تلك الرحلات لابلاغهم بمواعيدها،، لذا اقتضى التنويه شاكرين للجميع تفهمهم واهتمامهم.