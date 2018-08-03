“الأوقاف” الكويتية تطلق جائزة لأئمة وخطباء المساجد لمواجهة التطرف والغلو

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية اليوم الجمعة جائزة جديدة بعنوان (تميز الإمام في مواجهة التطرف) لأئمة وخطباء مساجد البلاد ممن يقدمون مبادارت تحمل طابع الإبداع والابتكار في مواجهة التطرف والغلو.

وقال وكيل (الأوقاف) المهندس فريد عمادي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجائزة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية لمواجهة التطرف عبر تحفيز الأئمة والخطباء على الإبداع والابتكار وتطوير قدراتهم لإنتاج مبادرات جديدة ومشروعات مبتكرة لمواجهة التطرف وتعزيز الوسطية.

وأضاف عمادي أن الجائزة تأتي تعزيزا لدور المسجد الذي هو محور حركة الحياة والتوجيه لمجتمعاتنا وهو نقطة ارتكاز الفكر الوسطي المعتدل إذ “نعمل جاهدين لترشيد الخطاب الديني من خلال المسجد وتعزيز الدور التوجيهي والدعوي للمساجد حسب رؤية الوزارة (الريادة عالميا في العمل الإسلامي)”.

وأشار إلى سعي الوزارة للاستخدام الأمثل لتوجيه أنشطة المساجد نحو نشر الفكر الوسطي المعتدل والاستفادة من خطبة الجمعة والدروس والخواطر الدينية فيها لتوجيه المجتمع نحو الفكر المتزن ومحاربة التطرف والغلو.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقييم الأعمال المشاركة في الجائزة من جهة التميز والإبداع وإسهامها في تطوير أساليب ووسائل تعزيز الوسطية.

وأفاد عمادي بأنه تم تفعيل الشراكة عبر التنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف لدعم الجائزة والتي قامت برصد جوائز مادية قيمة للفائزين داعيا أئمة وخطباء المساجد للمشاركة والتنافس على التميز الدعوي الوسطي ونبذ التشدد.