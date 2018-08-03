السعودية تعلن عن وصول أكثر من 662 ألف حاج

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية بلغ حتى نهاية يوم أمس 662 ألف حاج.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 647 ألف حاج فيما بلغ عدد الواصلين عن طريق البر 9ر7 ألف حاج وعن طريق البحر 9ر6 ألف حاج.

من جهة أخرى اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم حج عام 1439 هجري.

وتهدف الخطة هذا العام إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف عليها الهيئة بالمشاعر المقدسة وأهمها تشغيل قطار المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات وصيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام إضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن خدمات الحج وتحديثها دوريا.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال كعكي أن الهيئة جندت جميع كوادرها الإدارية والفنية البالغ عددهم نحو 14 ألف موظف إضافة إلى أكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية لحج هذا العام.

وبين كعكي أن الخطة تتضمن الإشراف على أعمال المشروعات الخدمية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وفي مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة.

وتوقع أن ينقل القطار أكثر من 350 ألف حاج خلال خطة التفويج من مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر عرفات ومن ثم العودة إلى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات فيما يقدر إجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام التشريق أكثر من مليوني حاج.

وذكر كعكي أن خطة منشآة الجمرات تركز على إستعددات المنشأة في استقبال الحجاج أثناء أيام الرمي وصيانة وتشغيل المشاريع المرتبطة بها والموصلة إلى منشأة الجمرات وكذلك المشرعات المرتبطة بالمنشأة ومدى جاهزية البنى التحتية بها.

وأضاف “اشتملت الخطة أيضا على إكمال جاهزية دورات المياه في المشاعر المقدسة حيث ستكون 36 ألف دورة مياه جاهزة لاستخدام ضيوف الرحمن خلال أيام الحج”.

وأوضح أن الهيئة تشرف أيضا من خلال خطتها التشغيلية على مشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة مشيرا إلى توفير أكثر من 600 برادة ماء منتشرة في المشاعر المقدسة خدمة لضيوف الرحمن من خلال محطات تبريد وتعقيم المياه.

وأفاد بان إدارة السقيا التابعة للهيئة تتولى الإشراف على تلك البرادات وصيانتها لتكون جاهزة في حج هذا العام حيث تقدر إنتاجها بأكثر من 700 متر مكعب في الساعة.