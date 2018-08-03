وفيات الجمعة 3 أغسطس 2018

محمد سلطان السالم، (49 عاماً)، شيع، للرجال: الشويخ ب، ق2، شارع أحمد خالد الفوزان، م18، للنساء: الشهداء، ق3، ش313، م35، ت: 96661038 – 51424248.

عبدالله سالم عبدالله السديراوي، (50 عاماً)، شيع، للرجال: الشويخ السكنية، ق1، ش14، م92، للنساء: الشويخ، ق3، شارع ناصر الخرافي، م1، ت: 66612396 – 24915248.

فهد محمد عبدالله المطوع، (42 عاماً)، شيع، للرجال: الخالدية، ق3، شارع الزبداني، م260، للنساء: السلام، ق1، ش119، م17، ت: 66068999 – 99771779.

جعفر عبدالوهاب حسن القطان، (71 عاماً)، شيع، للرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، ق1، للنساء: حسينية الهزيم، المنصورية، ق1، ش14، ت: 66411181 – 51559155.

تامر يوسف خلف بوراشد، (37 عاماً)، التشييع بعد عصر اليوم، للرجال: العمرية، ق3، ش8، م24، للنساء: الرحاب، ق2، ش101، م45، مقابل اشبيلية، ت: 98870044.