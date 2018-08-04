بنك “وربة” الكويتي يحقق 198ر5 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الأول من 2018

أعلن بنك (وربة) الكويتي تحقيقه 198ر5 مليون دينار كويتي (نحو 17 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في النصف الاول من العام الحالي مقارنة ب 645ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2017 بنسبة زيادة 97 في المئة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك عبدالوهاب الحوطي في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذه الأرباح جاءت نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية إذ بلغت 073ر40 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار) بارتفاع نسبته 52 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

وأضاف الحوطي أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة نمو 35 في المئة وبلغت 837ر22 مليون دينار (نحو 75 مليون دولار) مع نهاية النصف الأول من عام 2018 مقابل 937ر16 مليون دينار(نحو 56 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2017.

وذكر أن إجمالي أصول البنك ارتفع ليبلغ 945ر1 مليار دينار (نحو 6ر6 مليار دولار) في حين شهدت المحفظة التمويلية نموا ملحوظا مسجلة 386ر1 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) بنسبة زيادة 22 في المئة عن النصف الأول من عام 2017.

وأشار إلى أن نسبة التمويل المتعثر في البنك ونتيجة لجودة المحفظة التمويلية بلغت 45ر1 في المئة كما في نهاية النصف الأول من عام 2018.